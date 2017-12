Wie kommt man so richtig in Weihnachtsstimmung? Eigentlich fällt das ja gar nicht so schwer, die Saison läuft schließlich seit September mit Christstollen und Domino-Steinen im Supermarkt.

Der Evergreen "Last Christmas" dudelt auch schon mehrere Wochen aus den Lautsprechern vieler Baumärkte und spätestens nach Ende des Sommerurlaubs steht ja auch der Termin für die Betriebs-Weihnachtsfeier fest.

Es soll allerdings immer noch Menschen geben, die zu den Feiertagsmuffeln zählen. Eigentlich ein Unding: Denn seit dieser Woche sind alle Weihnachtsmärkte geöffnet, am Freitag wird das erste Türchen geöffnet und der erste Advent ist zum Greifen nah. Doch kein Problem, denn den Stimmungsverweigerern können wir helfen:

"hauptsache kultur" bringt aufhellende Details zum Fest, die vielen vielleicht so noch gar nicht aufgefallen sind: Wussten Sie zum Beispiel, dass die Weihnachtsmärkte in den hessischen Städten darum wetteifern, wer den längsten hat? Und haben Sie sich auch schon immer gefragt, ob das Christkind männlich oder weiblich ist?

Wir haben die Antworten in unserer kleinen kulturellen Bestandsaufnahme zur Weihnachtszeit.

Bericht: Uli Zimpelmann

Sendung: Hauptsache Kultur, 30.11.2017, 22.45 Uhr