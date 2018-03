Es scheint ein Paradox zu sein: Noch nie war das Angebot für Lebensmittel und nützliche Küchengeräte so groß wie heute. Gleichzeitig wird immer weniger gekocht. Wie steht es um unsere Gesellschaft, wenn wir uns teure Hochglanz-Küchen kaufen, diese aber gar nicht benutzen? Sind wir alle nur Selbstblender, die vor allem im Internet schöne Essfotos posten? Oder suchen wir doch noch im Kochen eine Art Ruhepol?

Mit solchen Fragen beschäftigt sich Jana Rückert-John. Die Ernährungssoziologin untersucht, wie sich unser Essverhalten in den Jahrzehnten verändert hat und welche Rückschlüsse auf unsere Gesellschaft gezogen werden können. Ein Hilfsmittel für sie: Kochbücher. Diese seien "ein Spiegel der Gesellschaft“, mit deren Hilfe man ablesen könne, wie gut es den Menschen geht. Selbst heute noch gelte das alte Credo: Du bist, was du isst. Davon kann auch der Lebensmittelchemiker Jürgen Budde berichten. In seinem Haus in Darmstadt hat der passionierte Hobbykoch rund 400 Kochbücher gesammelt. Originale und Faksimiles alter Werke, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.

Wie kochen wir eigentlich?

Die Deutschen zählen zu den Nationen, die am meisten Geld für Küchen und Küchengeräte ausgeben – und die am wenigsten kochen. Ein Paradox, das aber viel über unsere Gesellschaft aussagt. Deshalb schauen wir heute etwas genauer hin: Wie kochen wir eigentlich? Und was bedeutet das für uns?

Und auch wenn heute meist Fertiggerichte auf dem Speiseplan stehen: Nichts beschäftigt uns so sehr wie Essen. Sagt Soziologin Jana Rückert-John. "Der Satz 'Du bist, was du isst', stimmt mehr denn je, weil wir heute in der Gegenwart ja unendlich viele Möglichkeiten haben. Auch finanzielle Ressourcen haben, um uns über Essen darzustellen."

Die Geschichten in den Kochbüchern

Essen stiftet also Identität - und das schon immer. Was mögen dann (wohl) alte Kochbücher verraten? Und welche spannenden Geschichten kann man darin entdecken? Für Jana Rückert-John sind Kochbücher ein Spiegel der Gesellschaft.

Jürgen Budde ist Experte für alte Kochbücher. Über 400 Originale und Faksimiles stehen in seinen Regalen. Das älteste: aus dem Jahr 1581. Ein Lehrbuch, vom Mundkoch des Mainzer Kurfürsten. Darin: aus heutiger Sicht ungewöhnliche Gerichte. Alles, was damals an Getier bekannt ist, kommt ins Kochbuch. Selbst ein Bären-Rezept ist zu finden. Warum das?

Kochen als Macht-Demonstration

"Es ging in erster Linie darum, die Allmacht des Herrschenden kundzutun. Er war nicht nur Herr über seine Bürgen, sondern er war Herr über die Natur", erklärt Jürgen Budde. Was seine Ländereien hergibt, wird bei Gelagen stolz präsentiert. Kochen als Macht-Demonstration. Kochbücher für das normale Volk kamen erst nach der französischen Revolution richtig in Schwung. "Denn da hat das gehobene Bürgertum versucht, es dem Adel gleich zu tun."

Die Frau in der Küche

Ein Klassiker aus dem Jahre 1839: Das Darmstädter Kochbuch Supp, Gemüs und Fleisch. Der Titel ist gleichzeitig eine Rangordnung der Speisen. Die günstige Suppe wird fast täglich gekocht, danach Gemüse und nur an hohen Festtagen Geflügel. Sparsamkeit, auch etwas, was die Hausfrau lernen muss. Überhaupt: Die Frau kümmert sich nun um das Essen, die Kochbücher richten sich direkt an sie. Und zementieren dabei nicht nur klare Rollenbilder.

Ideologien in Küchbüchern

"In diesen Kochbüchern kann man auch bestimmte Ideologien der entsprechenden Zeiten ablesen," sagt Jana Rückert-John. Und das sieht man vor allem in Deutschland Ende der 30er Jahre. Das Buch "Ich koche für dich", herausgegeben im "Dritten Reich". Schon in den ersten Sätzen der Einleitung wird die neue Denkweise deutlich.

Budde liest vor: "Deutsche landwirtschaftliche Erzeugnisse zu verwenden ist das Gebot. Der Boden, der den Menschen trägt, besitzt sämtliche Aufbauwerte, die der Körper zu seinem Wachstum und zur Gesundheitserhaltung benötigt." Deutsche Speisen für gesunde, deutsche Körper. Anzeichen der Blut- und Boden-Ideologie, die im Nationalsozialismus das Alltagsdenken der Bevölkerung bestimmen soll.

Die 50er Jahre

Davon will man nach dem Krieg nichts mehr wissen. Die 50er Jahre: die Zeit des Wirtschaftswunders bringt neue Kochbücher hervor. Die Frau bekommt nun Tipps, was Männern so gut schmeckt. Das Essen wird internationaler. Gastarbeiter bringen ihre eigenen Speisen mit. Auch die neue Reiselust landet auf dem Tisch. Man kann sich wieder was leisten und will das auch zeigen.

Die 70er Jahre und heute

In den 70ern erobert Fast Food Deutschland – statt zu Kochen das Prinzip: "Essen schnell auf die Hand“. Gibt es bis heute. Laut Jana Rückert-John zeige dies, dass Essen einse Sache wird, die nebenbei stattfindet. Das sogenannte Multitasking. Gegessen wird am Arbeitsplatz. Die Aussage über die Gesellschaft: Es ist wenig Zeit.

Es gibt heute aber auch Menschen, die sich Zeit nehmen. Dazu gehört Anna-Lena Klapp. Sie kocht so oft wie möglich - für andere: Denn sie präsentiert ihre veganen Gerichte öffentlich im Internet-Blog. Einer modernen Version des Kochbuchs. Die Konkurrenz im Netz ist groß, deshalb muss die 28-Jährige ihr Essen möglichst gut aussehen lassen. Das Essen für die Fotos schön herzurichten macht ihr Spaß.

Kochen mit Spezial-Effekten

Auch unserer Kochgeräte werden immer komplexer. Mit Rezepte, die extra für diese Maschinen erstellt wurden. Ralf Paul, Verkäufer vom Küchenstudio "Gut", hat einen ganz speziellen Dampfbackofen. Mit Gelinggarantie. Dabei haben wir immer weniger Zeit fürs Kochen. Was verändert sich da gerade?

"Das alltägliche Kochen nimmt wahrscheinlich eher ab, weil die Leute einfach viel unterwegs sind", vermutet Bloggerin Anna-Lena Klapp. "Dass man sich das als bewusstes Event vornimmt mit Freunden oder Familie, das ist schon etwas etwas besonderes und nicht mehr alltäglich."

In unserer durch Stress geprägten Welt ist Kochen inzwischen "Lifestyle“, ein schickes Hobby. Zu mehr fehlt einfach die Zeit. Und die Küche? Sie dient ja längst nicht mehr nur zum Kochen.

