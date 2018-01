Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland ist stark gestiegen und das auch ohne Berücksichtigung von Flüchtlingen und EU-Ausländern, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Nach Schätzungen einer neuen Studie gibt es derzeit rund 860 000 Menschen ohne Wohnung.

Gleichzeitig werden die Wohlhabenden immer reicher. Nirgendwo in Deutschland kann man das so deutlich beobachten wie in Frankfurt: Glanz und Elend in direkter Nachbarschaft, so auch im Gallusviertel. Auch hier entstehen immer mehr hochpreisige Neubauten und Luxusimmobilien, während die alteingesessenen Bewohner die steigenden Mietpreise nicht mehr zahlen können. Die hohe Nachfrage und der Bauboom treiben die Preise im ganzen Viertel in die Höhe. Bezahlbarer Wohnraum und Sozialwohnungen sind in Frankfurt rar geworden. Wer sein zu Hause verliert und ohnehin schon arm war, verzweifelt, so mancher landet auf der Straße.

"Weil ich weiß, was Armut bedeutet"

Radames Eger, der im Gallusviertel wohnt, will das so nicht hinnehmen. Der Modeschneider und Lebenskünstler, der in einem Armenviertel in Brasilien aufgewachsen ist und selbst einmal obdachlos war, will Menschen in Not unterstützten, ganz besonders diejenigen, die es jetzt in der kalten Jahreszeit am härtesten trifft. Er entwirft und produziert wasserdichte Schlafsäcke, Zelte und Hängematten, die auch als Jacken und Taschen dienen können; er näht sie aus alten Stoffen und gespendeten Regenschirmen, für Menschen, die auf der Straße leben. "Ich mache Mode für Obdachlose, weil ich weiß, was Armut bedeutet und auch diese Menschen Respekt verdienen. Und ich will ein Zeichen setzen, dass es so mit der Gesellschaft in Deutschland nicht weitergehen kann; wir müssen umdenken und teilen lernen."

Die Wirtschaft brummt, doch die Armut nimmt zu

Trotz guter Konjunktur verarmen die Menschen. Nirgendwo in Deutschland kann man das so deutlich beobachten wie in Frankfurt. Längst trifft es auch den Mittelstand. Und: Immer mehr Menschen haben keine Wohnung, viele müssen auf der Straße leben. Das liegt auch an einer (lange) verfehlten Wohnungspolitik. Die soziale Schere wird größer. Das will Radames Eger nicht hinnehmen. Er ist Künstler und kam über ein Tanzstipendium nach Europa; heute lebt er im Gallus, wo bezahlbarer Wohnraum auch schon knapp wird. Er will die unterstützen, die es jetzt in der kalten Jahreszeit besonders hart trifft: all jene, die draußen überleben müssen. Denn er selbst war einmal obdachlos und weiß, was absolute Armut bedeutet.

Mode für Obdachlose

Radames Eger macht Mode für Obdachlose, und an diesem Ort im Gallusviertel ist er deshalb oft unterwegs: der Sommerhoffpark. Hierher komme er schon seit drei bis vier Jahren und hier hat er die Menschen, die auf der Straße leben müssen oder wollen, getroffen, erzählt er. "Und hier habe ich auch viele Ideen bekommen, wie ich eine Kollektion mache, für Menschen, die auf der Straße leben", sagt Radames Eger. Vor drei Monaten hat er eine "Zelt-Jacken-Tasche" hergestellt. Tagsüber funktioniert sie als Jacke und wen diese nicht benötigt wird, wird sie zur praktischen Tasche umgebaut. "Als Obdachloser", sagt Eger, "ist man viel unterwegs." Da sei es wichtig, wenig Gepäck dabei zu haben. Abends wird aus der Tasche dann ein Zelt, in dem man schlafen kann.

Gesundheit als größte Bezahlung

Die Winter auf der Straße sind hart. Ein Freund berichtet Radames Eger, er sei nicht mehr krank geworden, seitdem er die Zeltjackentasche benutzt. Nicht mehr krank und nicht mehr frieren müssen. "Das ist meine größte Bezahlung", sagt Eger. Aber er möchte nicht nur helfen, er will mit seiner Mode den Menschen Würde verleihen und Aufmerksamkeit schenken: "Wir müssen etwas tun. Das keine Umarmung sein, dass kein ein Händeschütteln sein."

Teilen, obwohl man selbst nicht viel hat

Alle Kleidungsstücke näht Radames Eger in seinem Atelier zu Hause. Gerade entwirft er eine neue Kollektion für den Sommer. Er will damit kein Geld verdienen, denn er verschenkt alles. Und er teilt, auch wenn er selbst nicht viel hat. Das ist seine Lebenshaltung und damit will er auch andere erreichen: Privatleute und mehrere Musikclubs unterstützten ihn und sammeln für ihn Regenschirme und Kleidungsstücke, die liegen geblieben sind oder keiner mehr will. Denn daraus näht er seine Mode. Andere Materialien für seine Mode findet er beim Sperrmüll oder im Müll. Er wäscht die Sachen und gestaltet sie um.

Ein Zeichen gegen die die Wegwerfgesellschaft

Er will auch ein Zeichen setzen gegen unsere Wegwerfgesellschaft. Aus Altem etwas ganz Neues machen – das hat er früh gelernt: Radames wuchs mit seiner Familie in einer Favela auf, einem Armutsviertel in Sao Paulo, direkt neben einer Mülldeponie. "In dieser Mülldeponie habe ich meine ganze Kindheit verbracht und dort haben wir Material efunden, das wir verkauften." Radames weiß sich immer zu helfen, doch gerade wird es auch für ihn schwierig: Eine Investmentfirma hat das Grundstück, auf dem sein Wohnhaus steht, gekauft und saniert die alten Blocks. Sie grenzen an das neue, hochpreisige Europaviertel. Und das treibt die Mietpreise in die Höhe. 84 Euro soll er pro Monat mehr bezahlen, eine weitere Mieterhöhung droht. Das kann er sich nicht mehr leisten.

Für mehr soziale Gerechtigkeit

Dass er die Knorrstraße im Gallusviertel nun vielleicht verlassen muss, ist hart für den Modeschneider. Früher war das Gallus ein typisches Arbeiterviertel mit hohem Ausländeranteil. Jetzt entstehen hier teure Eigentumswohnungen und Luxusbauten wie der Grand Tower, das höchste Wohngebäude Deutschlands mit Kaufpreisen bis zu 19 000 Euro pro Quadratmeter. Es steht am Rande des Europaviertels, das hier gerade nahe an der Frankfurter Innenstadt hochgezogen wird. Für Investoren in bester Lage, und vor allem für Käufer, die sich solche Preise leisten können. Radames Eger weiß nicht, wo er nun bleiben soll. Er will jetzt erst einmal mit seiner Zeltjackentasche durch Deutschland touren und darauf aufmerksam machen, dass es so in unserer Gesellschaft nicht weitergehen kann. Dafür kämpft er. Seine Mode für Obdachlose, ist nicht nur direkte Hilfe sondern ein Kunstprojekt, mit dem er uns alle sensibilisieren will: für mehr soziale Gerechtigkeit.

Bericht: Juliane Hipp

Sendung: hr-fernsehen, "Hauptsache Kultur", 18.01.2018, 22:45 Uhr