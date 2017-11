Verschwendung - Warum so viele Lebensmittel entsorgt werden [Videoseite]

Verschwendung – Warum so viele Lebensmittel entsorgt werden

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich einfach weggeschmissen. Hauptverursacher sind die Verbraucher. Mex will wissen: Warum kaufen wir, was wir am Ende nicht essen?

Wir schicken Tania Chapuis und ihre drei Kindern durch den Supermarkt. Hier ist gleich das erste Problem. Wahllos und zu viel wird eingekauft, dabei versucht die Mutter sich im Vorfeld per Einkaufszettel zu disziplinieren. Geht ihr Plan auf? Weder Erdnüsse noch Lockangebote stehen auf dem Zettel. 58 Prozent der Kunden greifen bei Sonderangeboten zu. Egal ob sie es brauchen. Und vieles davon wird nie gegessen.

Das Bundeszentrum für Ernährung hat hier Tipps für die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung gesammelt .

Es sind genau solche Impulskäufe die zur Lebensmittelverschwendung führen. Spontanes landet besonders oft im Müll, weiß Mex-Handelsexperte Bernhard Heidel von der Hochschule RheinMain. Es gibt einen weiteren Grund für Lebensmittelverschwendung: Es sind die gerade für Singles zu großen Packungen. Oft werden sie gekauft, weil sie günstiger sind. Um wie viel günstiger, zeigen unsere Beispiele:

Toastbrot ist in der kleinen Packung um 54 Prozent teurer, Frischkäse um 75 Prozent, das Sauerkraut um 105 Prozent und die Dosenmilch sogar fast 200 Prozent. Aber weder Verpackungen noch Herstellungskosten rechtfertigen die großen Preisdifferenzen.

Lebensmittelretter bei der Arbeit

Bei den Discountern wird es für Single noch schwerer. Bei Aldi und Lidl gibt es fast ausschließlich Großpackungen, abgepacktes Gemüse und Obst - und XXL- Packungen, super günstig: Da bleibt viel über und landet eben auf dem Müll. So kommen 82 Kilo zusammen, die ein Hesse so übers Jahr wegwirft, Lebensmittel im Wert von etwa 239 Euro.

Dass das so nicht sein muss, erfahren wir in Offenbach. Thema: Foodsharing. Wir treffen eine Lebensmittelretterin. Ansaf Khan holt Brötchen vom Vortag. Und auch Obst und Gemüse hat sie schon eingesammelt. Seit einem Jahr ist sie Foodsaverin, freiwillig und unbezahlt. Immer mehr Betriebe unterstützen Lebensmittelretter. In Hessen sind es mittlerweile 350.

Autorin: Barbara Berner