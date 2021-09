EinRezept von Karsten Kleinschmidt, „Gasthaus Ziegelhütte“, Weilrod, für vier Personen

Zutaten:

4 frische ausgenommene Forellen, ca. 400g je Gast

Frische Kräuter wie z.B. Petersilie, Salbei, Rosmarin, Thymian, Schnittlauch usw.

Zitronensaft oder frische Zitrone

gutes Öl zum Braten

etwas Mehl zum Abstäuben

Olivenöl zum veredeln

Salz

für den Salat:

Verschiedene Blattsalate wie z.B. Eichblatt hell und dunkel, Lollo grün und rot, roter Feldsalat

Olivenöl

Zitronensaft

Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:

Forelle waschen unter fließendem, kaltem Wasser. Mit Zitrone und Salz würzen, je nach Wunsch mit Kräutern füllen, leicht mit Mehl bestäuben und beide Seiten in heißem Fett in der Pfanne vorsichtig braten bis sie gar ist. Danach das Fett abgießen und etwas Olivenöl in die Pfanne geben. Die Forelle etwas drehen und zum Anrichten mit Olivenöl übergießen.



Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 11.09.2021, 16:45 Uhr