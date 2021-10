Ein Rezept von Gerda Kraus, "Bäckerei Kraus", Friedrichsdorf-Köppern.

Zutaten:

500 g Mehl

40 g Würfel Hefe

250 ml Milch

250 g Butter

100 g Zucker

1 Prise Salz

2 kg Zwetschgen

für die Streusel:

500 g Mehl

200 g Zucker

250 Butter

Zubereitung:

Mehl in eine Schüssel geben. Die Hefe an einer Ecke hinein bröseln. Lauwarme Milch zugeben, verrühren und gehen lassen. Dann weiche Butter, Zucker und eine Prise Salz dazugeben und den Hefeteig wieder gehen lassen. Die Zwetschgen waschen, entsteinen und in zwei Hälften schneiden. Dabei die Zwetschgen in der Mitte einritzen, so dass sie sich gut auseinander klappen lassen. Den gegangenen Teig verkneten, ausrollen und auf ein gefettetes Blech geben. Dort noch einmal gehen lassen. Auf den Teig Semmelbrösel streuen und die Zwetschgen dicht an dicht dachziegelartig darauf verteilen. Dann noch einmal gehen lassen und mit den Streuseln gut bestreuen. Für die Streusel mischt man Mehl, Zucker und Butter miteinander. Den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 20-30 Minuten backen. Wer Sahne auf dem Zwetschenkuchen mag, der lässt die Streusel am besten weg.



Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 16.10.2021, 16:00 Uhr