Ein Rezept für 4 Personen von Ali Güngörmüs vom Restaurant Pageou in München

Zutaten:

für Erbsenkaltschale mit Melone als Vorspeise:

2 Kaninchen

1 Gemüsezwiebel

2-3 Stangen Staudensellerie

2 Kartoffeln

½ Stange Lauch

4 Knoblauchzehen

1 Becher Sahne

Salz

50 g Butter

100 ml Weißwein

350 ml kräftiger Gemüsesud

2 Teelöffel gemahlener Pfeffer

1 Romana Salat

für die Bäckerinkartoffeln:

500g Kartoffeln

200g Zwiebeln

2 EL Olivenöl

50g Butter

Salz

Pfeffer

Thymian

3 Knoblauchzehen

100 ml kräftige Gemüse- oder Fleischbrühe

Zubereitung:

für Erbsenkaltschale mit Melone als Vorspeise:

Kaninchen zerteilen und in Gemüsesud gut 1 bis 1,5 Stunden leise köcheln lassen. Währenddessen Zwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch, Lauch und Sellerie in feine Würfel bzw. Ringe schneiden. Zwiebeln, Lauch, Knoblauch und Sellerie in Butter andünsten, ohne dass sie Farbe ziehen. Mit Sahne, 2 Kellen Gemüsesud und Weißwein aufgießen, Kartoffelwürfel hinzugeben und nochmal gut 20 Minuten leise weiter köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Dann alles gut durchpürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Schenkel und Schulter aus dem Sud nehmen, in die Soße legen und nochmals 10-20 Minuten ziehen lassen. Romanasalat putzen und in einzelne Blätter zerteilen.

für die Bäckerinkartoffeln:

Zubereitung:

Kartoffeln und Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden und in einer flachen, ofenfesten Auflaufform auslegen. Die Knoblauchzehen ungeschält andrücken und diese mit Salz, Pfeffer und Thymian unter die Kartoffeln mischen. Mit Olivenöl und Brühe angießen und mit Butterflöckchen belegen. Etwa 1 ½ Stunden schmoren, bis die Kartoffeln weich sind, bzw. der Fond verkocht ist. Knoblauch-Schale entfernen und den Knoblauch mit den Kartoffeln vermischen.

Kartoffeln auf Teller mit jeweils einer Schulter oder Keule anrichten, mit nochmals pürierter bzw. geschäumter Sauce begießen und mit Romana-Salatblättern und Kräutern ausdekorieren.



Sendung: hr-fernsehen, "koch's anders", 14.09.2021 16:00, 16:00 Uhr