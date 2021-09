Ein Rezept für 4 Personen von Graziella Lindner aus Hemfurth Edersee

Zutaten:

für die Marinade:

2 EL Olivenöl1 EL Rotweinessig2 EL trockener Rotwein1 Zwiebel2 Knoblauchzehen2 LorbeerblätterSalz & Pfeffer

für das Kaninchen:

1 Kaninchen am Stück1 Zwiebel2 Knoblauchzehen2 Zweige Petersilie1 rote Paprika1 gelbe Paprika1 Zucchini1 Lauchzwiebel100 Kalamata Oliven mit Stein½ Dose geschälte Tomaten75 ml trockener Rotwein75 ml Wasser2 Lorbeerblätteretwas Olivenöl zum Braten

Salz & Pfeffer aus der Mühle

für die Polpette:

250g Kartoffeln

2 Eier

2 EL Paniermehl

1 Knoblauchzehe

50g geriebenen Parmesan

2 Zweige Petersilie

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Für die Marinade:

Das Kaninchen zerteilen und in eine Schüssel legen. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein hacken sowie Lorbeerblätter zerkleinern und in die Schüssel geben. Die restlichen Zutaten dazugeben und gut miteinander vermengen. Abgedeckt mindestens 5 Stunden, besser über Nacht, im Kühlschrank ziehen lassen.

Für das Kaninchen:

Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein hacken. Gemüse in Würfel schneiden. Petersilie fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen und das Kaninchen darin rundum scharf anbraten. Fleisch aus der Pfanne nehmen und Zwiebel, Knoblauch sowie Petersilie anschwitzen. Gemüse dazugeben und ca. 5 Minuten dünsten. Die Tomaten zerkleinern und ebenfalls in die Pfanne geben. Mit Wein und Wasser ablöschen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Kaninchen und die Oliven dazugeben, umrühren und bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 2-3 Stunden köcheln lassen.

Für die Polpette:

Kartoffeln mit Schale in etwas Salzwasser garkochen und anschließend pellen. Petersilie fein hacken. Knoblauch abziehen und ebenfalls fein hacken. Kartoffeln in eine Schüssel geben und stampfen. Ein Ei, Paniermehl, Parmesan, Petersilie sowie Salz und Pfeffer dazugeben und gut miteinander vermengen, sodass eine homogene Masse entsteht. Aus dieser Masse Polpette formen. Das zweite Ei verquirlen und die Polpette durchziehen. In reichlich Öl kross frittieren.

Das Brot ist etwas aufwändiger, das Rezept findest du hier:

https://graziellas-foodblog.de/brot-mit-lievito-madre/



Sendung: hr-fernsehen, "koch`'s anders", 14.09.2021, 16:00 Uhr