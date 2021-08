Ein Rezept für 4 Personen von Max Clouth aus Frankfurt Heddernheim

Zutaten:

3 - 5 Tomaten

2 Zwiebeln

Ingwer-Knoblauch-Paste

Olivenöl

Curryblätter

Koriander

Kurkuma (aka Haldi auf Hindi)

Chicken Curry Masala-Pulver

Tofu ohne Geschmackszusatz oder Gewürze

ganze Kardamomkaspeln

Lorbeerblätter

Kokosmilch

Cashewnüsse ganz

Vollkorn-Basmatireis

Chilipulver

kein Salz!

Zubereitung:

Reis kochen (Verhältnis 1:2 Reis - Wasser funktioniert am besten), Vollkornreis braucht länger zum gar werden, also am besten vor der Zubereitung des Currys damit starten.

Olivenöl in Pfannen erhitzen, 3-5 ganze Kardamomkapseln, 4-5 Lorbeerblätter, Zwiebeln dazu, kurz dünsten, Ingwer-Knoblauch-Paste dazu. Pürierte Tomaten, 2 TL Kurkuma, Handvoll Curryblätter dazugeben, etwas ziehen lassen. Parallel Tofu mundgerecht kleinschneiden, goldbraun anbraten.

Mit etwas Chicken Curry Masala - und Chilipulver abschmecken. Cashews mit einer Tasse Wasser fein pürieren, die Paste dazu geben, ziehen lassen. Zwei Tassen Kokosmilch dazugeben, nochmal pürieren. Frischen Koriander nach Geschmack entweder unterheben und ziehen lassen oder roh darüber streuen (oder auch beides) Tofu dazugeben. Je nach Geschmack noch etwas Olivenöl (oder auch Butter oder Ghee).



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 07.09.2021, 16:00 Uhr