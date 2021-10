Rezept für 4 Personen von Karsten Kleinschmidt, "Landgasthof Ziegelhütte", Weilrod.

Zutaten:

400g sehr frisches Bachsaibling-Filet ohne Haut (oder Lachsforellen Filet)

ca. 50g feingehackte Zwiebeln, besser Eschalotten

Guter Spritzer Agrest oder auch Verjus (grüner Saft der Weintrauben)

Weißer Pfeffer aus der Mühle

Feines Salz (Fleur de Seel)

Kräuter zum verfeinern

Zubereitung:

Eschalotten in sehr, sehr feine Würfel schneiden. Die Fischfilets kontrollieren: Hautreste, Gräten und Flossen entfernen. In feine Streifen schneiden und danach in sehr feine Würfel. In eine Schüssel geben, die Eschalotten Würfel hinzugeben und mit den weiteren Zutaten abschmecken.



Sendung: hr-fernsehen, "kochstories", 16.10..2021, 16:00 Uhr