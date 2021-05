Was machen Musiker*innen ohne Bühne? Die Corona-Pandemie hat die Branche so hart wie kaum eine andere getroffen. In der dritten Folge von Bühne frei! des Hessischen Rundfunks präsentiert Laith Al-Deen die Hardrockband April Art, das Pop-Kollektiv Stadt Land Flucht, Jazz von triosence aus Kassel sowie Barockmusik vom Duo Raimondi Demgenski aus Frankfurt.