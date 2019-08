12 Stunden im Einsatz mit Rettungskräften in ganz Hessen. Unsere Reporter begleiten Rettungsassistenten, Notfallsanitäter, Piloten und Ärzte. Einige der Portagonisten stellen sich hier vor.

Sven Henrich, Brandoberinspektor, Berufsfeuerwehr Gießen

Ich bin Feuerwehrmann, weil… ich gerne mit Menschen zusammenarbeite und weil es mir Spaß macht bei der Feuerwehr zu sein.



Ein Einsatz lief super, wenn… kein Mensch zu Schaden gekommen ist und die Mannschaft gesund und vollständig zurückkommt. Auch sind dankbare Gesichter ein gutes Gefühl.



Ein Einsatz lief nicht gut, wenn… jemand zu Schaden gekommen ist oder wir an unsere Grenzen geraten sind. Auch sind Schaulustige ein steigendes Problem.



Gefährlich wird es, wenn… man die Gedanken nicht beisammen hat und nicht aufpasst. Oder uns ein Dritter in die Quere kommt und uns zusätzlich behindert, das ist unberechenbar.



Lieber Tag- oder Nachtschicht? Wir vereinen es in einem 24 Stunden Dienst.



Feuerwehrmann ist mein Traumjob, weil… ich mir nichts anderes mehr vorstellen kann und es riesig viel Spaß macht.



Mein Herz schlägt außerdem für… meine Familie.



In meiner Freizeit… bin ich für die Familie da und gehe gerne zum 2. Bundesliga Handball des TV Hüttenberg.



So wird man Feuerwehrmann/frau: Einfach nach erfolgtem Schulabschluss und/oder einer Ausbildung bei einer Berufsfeuerwehr bewerben. Dann erfolgt die Ausbildung nach Vorgaben.



Außerdem braucht man dafür… eine gute Portion Mut. Man muss sich auf Neues einlassen können.



Wer sollte etwas anderes machen? Das kann man so pauschal nicht sagen. Schwindelfrei muss man sein, Platzangst darf man nicht haben und generell sollte man keine Angst vor Neuem haben.

Sven Henrich, Brandoberinspektor, Berufsfeuerwehr Gießen Bild © privat

Sven Jansen, Oberarzt Notaufname, Internist, Intensiv- und Notfallmediziner

Ich bin Notarzt, weil… man auf diese Weise neben dem Klinikalltag auch vor der Einlieferung in ein Krankenhaus Weichen stellen kann und es eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit ist.

Ein Einsatz lief super, wenn… alle Beteiligten den Eindruck haben, das Richtige getan oder erfahren zu haben.

Ein Einsatz lief nicht gut, wenn… man nicht helfen kann. Aber das gehört genauso zum Job wie Erfolgserlebnisse.

Gefährlich wird es, wenn… äußere Umstände wie fehlende Rettungsgasse oder aggressive Zeugen (oder auch aggressive Patienten selbst) das Rettungsteam davon abhalten, dem Patienten die Hilfe zukommen zu lassen, die er braucht. Das kommt leider öfter vor, als man denkt. In anderen Ländern gibt es für solche Umstände teilweise drakonische Strafen, in Deutschland leider (noch) nicht.



Lieber Tag- oder Nachtschicht? Definitiv Tagschicht. Begründung: ich bin kein Nachtmensch.

Notarzt ist mein Traumjob, weil… er, genauso wie alle anderen Retter (ob nun Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, Pflegekräfte und viele andere) dafür sorgt, dass unser Leben ein bisschen sicherer wird.

Mein Herz schlägt außerdem für… Reisen, meine Freunde und Familie sowie für meinen Kater. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden, verreise gerne, und ja, ich bilde mich auch fort.

So wird man Notarzt: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Hessen muss man nach dem Medizinstudium für mindestens zwei Jahre ärztlich tätig sein (hiervon ein signifikanter Anteil auf Intensivstationen oder in einer Notaufnahme). Einem 80stündigen theoretischen und praktischen Notarztkurs schließen sich 50 Fahrten als Praktikant zusammen mit einem Notarzt an. In vielen Bundesländern ist dann zum Abschluss noch eine Prüfung in der Landesärztekammer zu bestehen – seit 1. Juli auch bei uns in Hessen. Aber vorher muss man eben zwei Jahre klinische Tätigkeit absolvieren, mit Patientenkontakten und davon eben 6 Monate auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder in der Anästhesie.

Für den Job benötigt man… manchmal starke Nerven, Empathie, Flexibilität und Entscheidungskraft sowie Improvisationsvermögen (man hat halt keine Klinik dabei, sondern nur das Nötigste).

Wer keine Überraschungen mag… sollte was anderes machen.

Sven Jansen, Oberarzt Notaufname, Internist, Intensiv- und Notfallmediziner Bild © privat

Laura Peter, Notfallsanitäterin, DRK Fulda

Ich bin Notfallsanitäterin, weil… ich etwas machen möchte, mit dem ich Menschen helfen kann und mich Medizin interessiert.



Ein Einsatz lief super, wenn… man dem Patienten helfen konnte und die Kommunikation im Team gut lief.



Ein Einsatz lief nicht gut, wenn… einer der Beteiligten unzufrieden ist.



Gefährlich wird es, wenn… man aufhört, mitzudenken oder keinen Ausgleich zur Arbeit hat.



Lieber Tag- oder Nachtschicht? Lieber Tagdienste, da diese sich besser mit dem sozialen Umfeld vereinbaren lassen.



Notfallsanitäterin ist mein Traumjob, weil… er so abwechslungsreich ist!



Mein Herz schlägt außerdem für… Amerika, Schnee und Schokolade.



In meiner Freizeit… schwimme, lese und reise ich gerne.



So wird man Notfallsanitäterin: Man bewirbt sich bei einer Hilfsorganisation, kämpft sich durch das Auswahlverfahren und kann dann die dreijährige Ausbildung, mit Schul-, Klinik- und Rettungsdienst-Praxisanteilen starten. Motivation und Lernbereitschaft sind hier definitiv hilfreich.



Außerdem braucht man dafür… Spaß an der Arbeit mit Menschen und Teamfähigkeit!



Wer sollte etwas anderes machen? Derjenige, der Berührungsängste hat oder Wert auf geregelte Arbeitszeiten legt.

Laura Peter, Notfallsanitäterin, DRK Fulda Bild © privat