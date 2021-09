Jule stellt überrascht fest, dass sie eifersüchtig ist, als Jan mit einer Surferin flirtet. Nach einer Surfsession am Atlantik kommt es zu einem Kuss zwischen Jan und Jule – aber nur fast. Sie erreichen San Sebastian in Spanien. Dort verabschieden sie sich schweren Herzens voneinander. Ist diese Liebesgeschichte schon zu Ende, noch bevor sie richtig begann? Nein, denn Jule kehrt um und findet Jan sogar wieder. Gerne nimmt er ihr Angebot an, ihn bei seiner Mission zu unterstützen. Sie fahren weiter nach Zumaia an der baskischen Küste, wo Jan schließlich seinen Vater sieht. Danach besichtigen sie die Höhlenmalereien von Alta Mira. Ein weiteres Mal demonstriert Jule ihm damit die Wunder, die aus menschlichen Kooperationen entstehen können.

Besetzung:

Jule Mala Emde

Jan Anton Spieker

Angreifer Arndt Schwering-Sohnrey

Trucker Manni Martin Neuhaus

Professor Jörg Bundschuh

Mutter Hannah Ley

Lena Caroline Erikson

Alex Steven Lange

und andere

Regie: Hans Weingartner

Redaktion: Cornelia Ackers