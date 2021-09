Jule und Jan passieren die Grenze nach Frankreich. Nach einem enttäuschenden Telefonat mit ihrem Freund tröstet Jan sie. Es kommt zu einer zärtlichen Berührung, die bei Jule 1.000 Stresshormone killt. Danach gesteht Jan, dass er sich immer nur in Frauen verliebt, die nicht auf ihn stehen. Sie tauschen sich über die Biologie der Anziehungskraft aus, die Jan als Ursache seiner Beziehungsunfähigkeit ausmacht. In Verdun essen sie ein Eis und Jule wirft ihm vor, dass er die Biologie als Alibi missbraucht. Sie streitet sich erneut mit Alex am Telefon. Bei einem Picknick an der Loire meint Jule, die Ursache für Jans mangelnde Selbstliebe und damit auch seine Beziehungsprobleme gefunden zu haben: seinen Stiefvater. Jan verbittet sich das und es kommt zu einem ernsten Konflikt.

Besetzung:

Jule Mala Emde

Jan Anton Spieker

Angreifer Arndt Schwering-Sohnrey

Trucker Manni Martin Neuhaus

Professor Jörg Bundschuh

Mutter Hannah Ley

Lena Caroline Erikson

Alex Steven Lange

und andere

Regie: Hans Weingartner

Redaktion: Cornelia Ackers