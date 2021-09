Nachdem Jan Jule vor einem Angreifer gerettet hat, darf er doch wieder mitfahren. Auf der Reise über die weiten Landschaften der deutschen Heide entspannen sich spannende Diskussionen über die Natur des Menschen: Ist er kooperativ oder wettbewerbsorientiert? Ist der Kapitalismus ein für den Menschen geeignetes System? Stammt die Menschheit wirklich von Kain ab, einem Mörder? Sie erreichen Belgien, die hügelige Landschaft der Ardennen, und schlagen dort an einem Fluss ihr Camp auf. Nachts am Feuer geben beide persönliche Einblicke in ihr Seelenleben. Jule gesteht Jan, wie froh sie ist, dass er mit ihr reist.

Besetzung:

Jule Mala Emde

Jan Anton Spieker

Angreifer Arndt Schwering-Sohnrey

Trucker Manni Martin Neuhaus

Professor Jörg Bundschuh

Mutter Hannah Ley

Lena Caroline Erikson

Alex Steven Lange

und andere

Regie: Hans Weingartner

Redaktion: Cornelia Ackers