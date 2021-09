In der Serie "303“ wird – wie im gleichnamigen Spielfilm von Hans Weingartner – die Liebesgeschichte von Jule (Mala Emde) und Jan (Anton Spieker) erzählt, die mit einem alten "303"-Wohnmobil von Berlin nach Portugal fahren. Ein bewegender Roadtrip geprägt von Fernweh und dem Wunsch, irgendwo anzukommen. Jule rasselt durch ihre Biologie-Prüfung an der Uni und beschließt, sich mit ihrem alten "303“-Wohnmobil auf den Weg nach Portugal zu machen, um mit ihrem Freund über ihre Schwangerschaft zu sprechen. An einer Tankstelle begegnet ihr Jan, der auf dem Weg nach Nordspanien ist, wo er seinen leiblichen Vater suchen will. Sie nimmt ihn mit. Schnell fetzen sie sich leidenschaftlich zum Thema Suizid. Jule schmeißt ihn wieder raus.

Besetzung:

Jule Mala Emde

Jan Anton Spieker

Angreifer Arndt Schwering-Sohnrey

Trucker Manni Martin Neuhaus

Professor Jörg Bundschuh

Mutter Hannah Ley

Lena Caroline Erikson

Alex Steven Lange

und andere

Regie: Hans Weingartner

Redaktion:Cornelia Ackers