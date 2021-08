Reporter Marcel Sommer stellt fest, an der Börse zu spekulieren, ist längst nicht nur Profis vorbehalten. Immer mehr junge Menschen nutzen die Möglichkeit ihr Geld zu vermehren. Dafür nutzen sie Trading-Apps, mit denen sie mit wenigen Klicks Aktien an der Börse kaufen können. Aber ist es wirklich so leicht und nur mit wenig Aufwand verbunden, sein Geld zu vermehren? Kann man als Laie mit Trading reich werden? Marcel Sommer will es wissen ...