Wer traut sich im hämischen Social Media-Zeitalter eigentlich noch, freiwillig zur Lachnummer zu werden? Das Autoren-Duo Felix Leichum und Anne-Katrin Eutin lernen einige Mutige kennen bei ihrem einwöchigen Besuch in einer Clown-Schule in Hofheim am Taunus. In einer mehrjährigen Ausbildung lassen sich die Schülerinnen und Schüler zum staatlich anerkannten Clown ausbilden. Kann ja auch niemandem schaden, sich nicht mehr so ernst zu nehmen. Aber in der Ausbildung geht es um viel mehr als Humor. Die eigene Schamgrenze zu überwinden ist da noch eine der leichteren Übungen.