Terrorangst, Ausnahmezustand, eine zunehmend autoritäre Politik. Gerade die jungen Menschen in der Türkei sind verunsichert. Wie wird sich ihr Leben verändern? Was wird aus ihrer Zukunft? Nirgendwo ist die Verunsicherung so deutlich zu spüren wie in Istanbul, einer Stadt, die lange als hippe, weltoffene Kulturmetropole galt.