Für Gipfelstürmer und Freunde des Höhenrauschs: Ob auf schwankenden Holzplanken auf dem Treetopwalk am Edersee, mit dem Ballon in den Wetterauer Sonnenuntergang oder über den Wolkenkratzer-Dächern von Frankfurt – sommerliche Tipps für Trips mit Schwindelgarantie und Wanderungen auf Hessens Gipfel, Herausforderungen in luftiger Höhe und Familienausflüge der besonderen Art. Hessen mal anders.