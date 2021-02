Deutschlands größte Insel Rügen lockt mit ihren berühmten Seebädern, der einzigartigen Kreideküste und den kilometerlangen Stränden jedes Jahr tausende Ruhesuchende an die Ostseeküste. Sascha Hingst startet am „Tor zur Insel“, in Stralsund, und genießt am Ende seiner Reise den spektakulären Sonnenuntergang auf Hiddensee. Er stellt sich unterwegs sportlichen und kulinarischen Herausforderungen und genießt dabei die großartigen Aussichten der beiden Urlaubsinseln. Atemraubende Luftaufnahmen zeigen die Schönheit der Inseln aus ungewohnter Perspektive, interessante Ausflugs- und Geheimtipps führen Sascha Hingst auch in die entlegensten Ecken. Direkt hinter der beeindruckenden Rügenbrücke erwartet ihn seine erste Aufgabe in Altefähr. Bei ordentlichem Wind geht Sascha Hingst auf dem Katamaran mit Segellehrerin Gritt Juncken an seine Grenzen. Nicht das letzte Mal während seiner Reise, denn auch beim Surfen, Klettern im Hochseilgarten oder beim Boddenreiten sind Kondition, Geschicklichkeit und Körperbeherrschung gefragt. Entspannung findet der rbb-Moderator dann beim Meeresangeln mit dem Weltmeister im Hochseeangeln. Wenn jetzt nur noch ein Fisch anbeißen würde! Zum Glück ist Sternekoch Ralf Haug nicht darauf angewiesen, denn gekocht wird bei ihm heute vegetarisch. Und für das abendliche Grillen am Strand von Hiddensee ist der Fisch schon besorgt! Es ist eine abwechslungsreiche Reiseroute - sportlich, kulturell und kulinarisch. Unberührte Natur im kleinsten Nationalpark Deutschlands, weiße Villen in den berühmten Seebädern der Ostküste bis hin zum karibischen Flair am Kreidefelsen Königsstuhl - die Ostseeinseln haben unglaublich viele Facetten. Auf seiner Reise trifft Sascha Hingst auf Einheimische, die begeistert von ihrer Heimat erzählen und er erlebt viele kleine und große Abenteuer auf Rügen und Hiddensee!