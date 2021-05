„Endlich fühle ich mich in meinem Körper zuhause!“ Das sind Robins erste Worte nach der Mastektomie. In einer langwierigen OP hat Robin sich den Busen entfernen und einen männlichen Oberkörper formen lassen. „Eine totale Befreiung“, so Robin, und schaut sich überglücklich an. Doch die männliche Brust macht Robin noch lange nicht zum Mann, denn Robin ist non-binär bzw. agender, also geschlechtslos. „Ich habe mich entschieden, lieber als Mann gelesen zu werden, aber ich habe kein Geschlecht, da gibt’s auch kein neutral, ich bin auch nichts Drittes, sondern ich habe einfach kein Geschlecht.“ Daher möchte Robin auch keine Pronomen für sich verwenden, „er“, „sein“ oder „ihm“ gibt es bei ihm nicht. Während der gesamten Jugendzeit kam bei ihm immer wieder die Einsicht: Ich bin anders als andere. Doch lange hing Robin in der Luft. Erst mit 22 Jahren sei der Knoten geplatzt. In einem Jugendtreff für queere Menschen trifft Robin das erste Mal auf junge Leute, die trans bzw. non-binär sind. Für Robin die Selbsterkenntnis: So bin ich auch. Es folgt das Outing, gegenüber den Eltern, der besten Freundin und dem Partner. Die Reaktionen sind positiv. Für den Partner ist schnell klar: Seine Liebe zu Robin ist personenbezogen, sein Geschlecht ist ihm egal. Sie bleiben ein Paar. Robin hat ihn von Anfang an mit auf die Reise seiner Anpassung genommen. Erst die Hormonbehandlung, Robin hat heute eine tiefe Stimme, Bartwuchs und Haare am Körper, dann die Mastektomie. Lebensentscheidungen, die nicht rückgängig zu machen sind. „Für mich, meinen Körper und meine Seele bin ich definitiv angekommen, in der Gesellschaft aber noch nicht.“ Wissen und Verständnis für queere Menschen müsse aus seiner Sicht noch wachsen. Daher klärt Robin jetzt ehrenamtlich mit Workshops für Schüler und Azubis über queere Menschen auf. „Ich kämpfe weiter, dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin, dass ich so sein darf.“