Wie lange dämmert es aktuell?

Der Tag endet, wenn die Sonnenscheibe vollständig unter dem Horizont verschwunden ist. Das ist am Dienstag, den 24. März in Passau um 18:25 Uhr, in Emden um 18:52 Uhr der Fall. Die Dauer des gesamten Sonnenuntergangs dauert in Mitteleuropa etwa drei bis vier Minuten.

Danach beginnt zunächst die sogenannte bürgerliche oder zivile Dämmerung. Bei wolkenlosem Himmel, ist dann noch Zeitungslesen im Freien möglich und helle Himmelsobjekte wie die Planeten Venus oder Jupiter sind bereits sichtbar. Die bürgerliche Dämmerung endet per Definition, wenn die Mitte der Sonnenscheibe 6 Winkelgrad unter dem Horizont steht, in Passau am Freitag um 18:56 Uhr, in Emden um 19:27 Uhr.

Danach schließt sich die sogenannte nautische Dämmerung an. Nun werden auch lichtschwächere Sterne sichtbar, die man auch zur Positionsbestimmung auf See verwendet, daher der Name. Sie endet, wenn die Sonnenmitte 12 Grad unter dem Horizont steht, am 22. März in Passau um 19:34 Uhr und in Flensburg erst um 20:09 Uhr.

Dann beginnt aber immer noch nicht die Nacht, sondern die astronomische Dämmerung. Erst wenn die Sonnenscheibe 18 Grad unter dem Horizont steht ist absolut kein Sonnenlicht mehr am Firmament sichtbar. In Passau ist es dann 20:12 Uhr und in Flensburg 20:53 Uhr.

In den Städten sorgt das Streulicht künstlicher Lichtquellen jedoch für Lichtverschmutzung. Diese ist in und um Ballungszentren so stark, dass Stadtkinder in einer sternklaren und mondloden Nacht auf dem Land beim Anblick des Sternenhimmels immer wieder ins Staunen geraten.

Mittwochfrüh endet in Frankfurt am Main die Nacht bereits um 4:24 Uhr mit der astronomischen Dämmerung, ab 5:05 Uhr beginnt dann die nautische, um 5:43 Uhr die bürgerliche Dämmerung. Um 6:16 Uhr schließlich geht die Sonne über der Main-Metropole auf, um einen weiteren sonnigen Frühlingstag einzuleiten.

Dienstag, 24. März 2020

Tim Staeger

ARD-Wetterredaktion

Sendung: "alle wetter!", hr-fernsehen, 24.03.2020 19:15 Uhr