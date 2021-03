Am Samstag sind Tag und Nacht weltweit gleich lang.

Am Samstag um 10:37 Uhr MEZ ist kalendarischer oder astronomischer Frühlingsanfang. In den kommenden sechs Monaten ist nun die Nordhalbkugel aufgrund der Neigung der Erdachse wieder der Sonne zugeneigt, auf der Südhalbkugel hingegen beginnt das Winterhalbjahr.

An diesen sogenannten Äquinoktien, den Tag- und Nachtgleichen, also dem Frühlings- und Herbstbeginn ist die Erdachse quer zur Sonne geneigt, weswegen es an diesen besonderen Tagen weltweit näherungsweise 12 Stunden hell und 12 Stunden dunkel ist. Zudem geht die Sonne dann um 6:00 Uhr wahrer Ortszeit genau im Osten auf und um 18:00 Uhr genau im Westen unter. Der Termin des Frühlingsbeginns schwankt zwischen dem 19. Und 22. März und wird jeweils in einem Schaltjahr nach vorne gerückt, wandert dann Jahr für Jahr an einen späteren Termin.

Mit dem aktuellen Wettergeschehen hat das leider nichts zu tun, denn aktuell ist es für die Jahreszeit zu kühl und auch in den kommenden Tagen wird es nur zögerlich milder. Jedoch kann es in den Nächten bei längerem Aufklaren weiterhin Frost geben und die Höchstwerte klettern kommenden Woche nur zögerlich in den zweistelligen Bereich. Jedoch dreht dann von Nord zunehmend auf westliche und südwestliche Richtungen, so dass wärmere Luftmassen ihrem Weg nach Mitteleuropa finden und in Verbindung mit der immer kräftiger scheinenden Märzsonne vermehrt Frühlingsgefühle auslösen sollten.

Freitag, 19. März 2021

Tim Staeger

ARD-Wetterkompetenzzentrum

Sendung: "alle wetter!", hr-fernsehen, 19.03.2021 19:15 Uhr