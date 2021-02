xxx Teasertest xxx

Viele sind nun wintermüde und sehnen sich nach Frühlingswärme. Die kann es im März auch schon geben, Winterrückfälle sind jedoch um diese Jahreszeit ebenfalls nichts Außergewöhnliches.

Der Sonnenstand und die Tageslänge sind Anfang März etwa so wie Anfang Oktober, Ende März schon wie Mitte September. Jedoch sind die Wassertemperaturen am Ende des Winters deutlich tiefer als im Herbst, wenn sich die Meere über den Sommer hinweg aufgewärmt haben. Zudem befindet sich in hohen nördlichen Breiten im März meist noch kalte Luft, die je nach Wetterlage bis nach Mitteleuropa vordringen kann.

Dreht die der Wind auf Südwest, gelangt somit also Luft aus Nordafrika über Spanien und Frankreich nach Mitteleuropa, kann es an sonnigen Tagen im März mit deutlich über 20 Grad auch schon mal frühsommerlich warm werden. Bei Nord- und Ostlagen ist aber auch noch strenger Frost unter minus 10 Grad möglich. In München beispielsweise beträgt die Differenz zwischen Rekordwärme und kältester Märznacht 49 Grad! Zu keiner anderen Jahreszeit hängt der Wettercharakter so stark von der Richtung ab, aus der die Luft nach Deutschland gelangt.

