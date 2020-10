Starke Winde fachen die verheerenden Brände in Kalifornien weiter an.

Neben der extremen Trockenheit zeichnet sich eine besondere Wetterlage für das Ausmaß der Waldbrände in Kalifornien verantwortlich. Denn trockene Winde wehen aus den Bergen herab und fachen die Brände zusätzlich an. Wie kommt es dazu?

Das Klima ist an der kalifornischen Pazifikküste vor allem im Sommer relativ kühl. So liegt die mittlere Höchsttemperatur in den Sommermonaten nur zwischen 22 und 25 Grad. Denn der Kalifornienstrom führt kaltes Meerwasser entlang der Pazifikküste aus hohen Breiten südwärts.

Im Herbst kann sich jedoch über dem großen Becken im Landesinnern ein Hochdruckgebiet ausbilden, was im Sommer aufgrund extremer Hitze erschwert wird. Die Luft strömt im Uhrzeigersinn um das Hoch herum und aus Nordosten kommend in die Mojavewüste herab, wobei sie sich stark erwärmt und austrocknet. Beim nachfolgenden Überströmen küstennaher Höhenzüge wie beispielsweise den San Gabriel Mountains bei Los Angeles wird die Luft durch einen Föhn-Effekt noch zusätzlich erwärmt. Beim Durchströmen lokaler Canyons, unter anderem der Santa Ana Narrows nahe Los Angeles werden diese warmen Winde durch einen Düseneffekt bis auf 100 km/h beschleunigt. Daher stammt der Name des auch als Teufelswind bezeichneten lokalen Windsystems.

Mittwoch, 28. Oktober 2020

Tim Staeger

ARD-Wetterredaktion

Sendung: "alle wetter!", hr-fernsehen, 28.10.2020 19:15 Uhr