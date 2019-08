Wann empfinden wir es als schwül?

Vor allem in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit steigt das Schwüle-Empfinden und die Belastung für den Kreislauf nimmt zu.

Entscheidend für das Schwüle-Empfinden ist die Menge des in der Luft enthaltenen Wassers. Ab etwa 13,5 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft wird es für viele Menschen hierzulande unangenehm. Da die Luft bei höherer Temperatur mehr unsichtbaren Wasserdampf enthalten kann entspricht diese Wassermenge bei 20 Grad etwa 80 Prozent relativer Feuchte, bei 30 Grad jedoch nur etwa 45 Prozent. Bei 16 Grad würde die relative Feuchte dann sogar 100 Prozent betragen und es würde sich Nebel bilden. Diese Temperatur ist der sogenannte Taupunkt.

Aktuell liegt der Taupunkt in weiten Teilen Deutschlands deutlich über 16 Grad, lediglich im Nordwesten ist es mit Werten zwischen 10 und 15 Grad erträglicher. Solche Bedingungen werden als besonders unangenehm wahrgenommen, da das Schwitzen nun nicht mehr so gut funktioniert, wie bei trocken-heißen Verhältnissen. Denn beim Verdunsten des abgesonderten Schweißes auf unserer Hautoberfläche wird der Umgebung viel Energie in Form von Wärme entzogen, wodurch die Luft direkt über der Hautoberfläche gekühlt wird.

Bei einer hohen Luftfeuchtigkeit kann die Umgebungsluft kaum noch weiteren Wasserdampf aufnehmen, wodurch die Verdunstung herabgesetzt wird. Die Haut mag zwar schweißnass sein, aber wenn kaum etwas davon verdunstet gibt es auch keinen Kühleffekt man schmort sprichwörtlich im eigenen Saft. Diesen Effekt macht man sich auch bei einem Sauna-Aufguss zu Nutze. Hierbei lässt einem nur der Anstieg Luftfeuchtigkeit den Schweiß ausbrechen. Die Temperatur bleibt unverändert, auch wenn es sich ganz anders anfühlt.

Abhilfe schafft bei großer Schwüle ein Ventilator, dessen Luftzug die Verdunstung unterstützt. Hängt man zusätzlich noch feuchte Tücher oder Bettlaken vor den Ventilator, wird durch die zusätzliche Verdunstung der Kühleffekt noch verstärkt. Im trockenen Betrieb macht es jedoch wenig Sinn den Ventilator in Abwesenheit weiter laufen zu lassen, da die Temperatur nicht weiter abgesenkt wird, so lange nichts verdunstet. Durch die Abwärme des Motors wird sogar eher noch ein bisschen wärmer. Es macht auch wenig Sinn, die Kühlschranktür zu öffnen, da das Kühlaggregat ebenfalls eine enorme Menge Wärme produziert, damit es im Innern schön kühl bleibt.

Mittwoch, 7. August 2019

Tim Staeger

hr-Wetterredaktion

Sendung: "alle wetter!", hr-fernsehen, 07.08.2019 19:15 Uhr