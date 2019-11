Nicht überall ist es in unseren Breiten so mild wie hierzulande.

Beginnen wir unsere gedankliche Reise am Mittwoch in Frankfurt am Main bei 13 Grad, vielen Wolken und Regen und wenden uns westwärts. Der nächste Halt ist Plymouth in Südengland, wo der ex-Tropensturm „Sebastien“ mit 11 Grad ebenfalls für mildes, regnerisches und stürmisches Wetter sorgt. In der folgenden Nacht kühlt es dort auch nur auf etwa 10 Grad ab - dem maritimen Klima und dem Golfstrom sei Dank.

Auf der anderen Seite des Atlantiks in Sept-Iles an der Kanadischen Ostküste ist es mit einer Höchsttemperatur von minus 3 und nächtlichen Tiefstwerten um minus5 Grad deutlich kälter. Am Sankt-Lorentz-Strom wirkt sich das Meer zwar auch etwas mildernd aus, die Luft über den weiten Kanadas ist um diese Jahreszeit aber schon sehr kalt, wie man in dem ebenfalls auf 50 Grad nördlicher Breite gelegenen Winnipeg spürt. Bei ruhigem und trüben Wetter liegt dort aktuell die Höchsttemperatur um minus 5 Grad, nachts kühlt es bereits auf minus 10 Grad ab. Auf der weiteren Reise nach Westen erreichen wir die Pazifikküste bei Vancouver, wo am Mittwoch 6 Grad bei freundlichem und trockenem Wetter erreicht werden. Dank des Einflusses der Kuroshio-Strömung herrscht hier ein für kanadische Verhältnisse besonders mildes Klima.

Ein gewaltiger Sprung über den Pazifik bringt uns nach Manzhouli in Nordchina, wo die Höchsttemperatur derzeit um minus 10 Grad liegt und nachts bis auf minus 20 Grad absinkt. Denn hier ist der Einfluss der riesigen asiatischen Landmasse spürbar. Dieses kontinentale Klima ist durch strenge Winter und warme Sommer charakterisiert. Knapp 2000 km weiter nördlich befindet sich der sibirische Kältepol, wo im Winter Temperaturwerte unter minus 55 Grad keine Seltenheit darstellen. Auch in Ulan Bator der Hauptstadt der Mongolei, ebenfalls auf 50 Grad nördlicher Breite gelegen, ist es schon sehr kalt geworden. Tagsüber werden dort aktuell etwa minus 8, nachts um minus 20 Grad gemessen.

In Astana in Kasachstan ist es mit minus 8 Grad und Schneefall ebenfalls schon winterlich. Noch weiter im Westen passieren wir Kiew bei plus 2 Grad unter einer geschlossenen Hochnebeldecke und schließlich Krakau, wo es mit 11 Grad, wie auch hierzulande aktuell ungewöhnlich mild ist.

Mittwoch, 27. November 2019

Tim Staeger

hr-Wetterredaktion

Sendung: "alle wetter!", hr-fernsehen, 27.11.2019 19:15 Uhr