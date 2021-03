Phänologie im Palmengarten, stürmischer Donnerstag zwischen KLAUS und LUITGARD, Klimakonferenz Die Pflanzenwelt im Palmengarten - Wie weit sind Schneeglöckchen, Forsythie & Co? Woran liegt es, dass es am morgigen Donnerstag so windig wird? Wie hoch ist der Einfluss des Klimawandels auf hiesige Wetterextreme?