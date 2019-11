Wie viele Hautschuppen verliert der Mensch pro Tag?

a) 1 Gramm

b) 3 Gramm

c) 10 Gramm

d) 25 Gramm

Sendung: hr-fernsehen, "alles wissen", 07.11.2019, 20:15 Uhr