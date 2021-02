Am 11. März 2011 passierte das, was kaum jemand für möglich gehalten hätte: Nach einem schweren Erdbeben explodierte das Atomkraftwerk im japanischen Fukushima. Rund 160.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen, die Folgen für Mensch und Umwelt sind bis heute katastrophal. In Deutschland wurde daraufhin der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Was bedeutet das zukünftig für unsere Stromversorgung? Ist angesichts der gewaltigen Herausforderungen die Energiewende überhaupt machbar? Und sind unsere Zwischenlager, in denen der hochradioaktive Müll gelagert wird, sicher, bis irgendwann ein Endlager gefunden ist?