Wohl jeder kennt es: Regen, Wind und Kälte schlagen aufs Gemüt. Wie schön wären da Sonne und Wärme, denken die meisten. Doch Studien zeigen: An extrem heißen Tagen macht das nicht fröhlicher, sondern aggressiv. Studien kamen zu dem Ergebnis: Autofahrer geraten an Hitzetagen schneller in Rage, es geschehen mehr Morde, bei Demonstrationen kommt es schneller zu Gewalt. Schon jetzt sind sich Klimaforscher einig, dass in Zukunft mit mehr Hitzewellen im Sommer zu rechnen ist. Was heißt das für unser Zusammenleben?