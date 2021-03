Das Wissensmagazin Raus in die Natur – Was macht das mit uns? Moderation: Thomas Ranft

Wer möchte jetzt nicht raus ins Grüne? Das macht nicht nur Spaß, sondern soll auch gut für Körper und Psyche sein. Nach dem langen Winter und all den Corona-Einschränkungen lechzen viele nach Frühling, Sonne und Naturerlebnis. Also auf zum Wandern durch Wiesen, Wald und Felder. Mehr Natur – weniger Stress? "Alles Wissen" testet, was beim Naturerlebnis wirklich mit uns passiert.