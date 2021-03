Insekten sind wichtig für das Gleichgewicht in der Natur. Bestäuber wie Bienen spielen außerdem eine zentrale Rolle beim Anbau von Nutzpflanzen – und damit für unsere Ernährung. Doch weltweit grassiert ein dramatisches Insektensterben. Auch bei uns nehmen Bestände rasant ab, Zahlreiche Arten verschwinden ganz. Die Bundesregierung will das mit dem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ ändern. Es soll mehr Lebensräume für Insekten schaffen und Probleme wie den Einsatz von Pestiziden oder die Lichtverschmutzung in Städten verringern. Lässt sich das Insektensterben so aufhalten? Oder müssen wir mehr tun, um Bienen und Co. zu retten?