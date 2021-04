Proteine gehören zu den Grundbausteinen des Lebens. Eiweiß lässt Muskeln wachsen und steigert die Leistungsfähigkeit. Eiweiß steckt nicht nur in Eiern und Fleisch, sondern auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie z.B. Hülsenfrüchten. Isst man davon ausreichend, fühlen wir uns fit. Aber nicht nur das: Der Superstoff Protein soll auch gegen Diabetes und Fettleibigkeit helfen und sogar glücklicher machen. Ob das stimmt? „Alles Wissen“ macht den Test: zwei Männer sagen zwei Wochen lang ihren Essgewohnheiten, ihrer Schlappheit und ihren Pfunden den Kampf an. Ihre Waffe dabei: Protein.