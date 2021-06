Urlaub im Grünen – Was macht die Natur mit uns? Wer Entspannung sucht, muss nicht in die Ferne reisen. Gerade in Corona-Zeiten erfreut sich Wandern großer Beliebtheit. Wiesen, Wald und Felder zu Fuß erkunden, das macht nicht nur Spaß, sondern soll auch gut für Körper und Psyche sein. Mehr Natur – weniger Stress? "Alles Wissen" testet, was beim Naturerlebnis wirklich mit uns passiert.