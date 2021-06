Wenn es im Sommer richtig heiß wird, hat eine Frucht Hochkonjunktur: Die Zitrone. Sie enthält viel Vitamin C, ist gesund und erfrischend. Der Zitrusfrucht werden aber noch viele weitere Eigenschaften nachgesagt - als Kalklöser und Putzmittel im Haushalt oder als Abwehrmittel gegen lästige Insekten. Was stimmt und was ist Mythos? Macht sauer wirklich lustig? Und was lässt sich eigentlich dagegen tun, dass Zitronen so leicht schimmeln?