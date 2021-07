Beim Einkaufen sind sie jetzt immer öfter zu finden: Kompostierbare Verpackungen. Das klingt ökologisch, nachhaltig und gut für die Umwelt. Denn egal, ob Eisbecher, Pappschachteln oder Tüten - sie sollen sich restlos zersetzen. Aber funktioniert das tatsächlich? Was passiert mit den Verpackungen in der Kompostieranlage, und was im normalen Gartenkompost? "Alles Wissen" macht den Test. Sind kompostierbare Verpackungen die Lösung für unser Verpackungsproblem?