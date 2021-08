Der Klimawandel mit Extremwetter wie Dürre oder Starkregen stellt die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Ernteausfälle könnten in Zukunft zunehmen. Ein Forschungsteam am hessischen Welterbe Kloster Lorsch ist überzeugt: Der Blick in die Vergangenheit kann helfen. Die Mitarbeitenden erforschen die Landwirtschaft des Mittelalters nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Dabei finden sie Methoden, die bodenschonend und nachhaltig sind.