E-Autos boomen und die Nachfrage nach Lithium, einem Leichtmetall, das in den Batterien steckt, ist enorm. Doch der Lithium-Abbau steht in der Kritik, große ökologische Schäden zu verursachen. Nun soll bald auch in Deutschland Lithium gewonnen werden, denn hier liegen Europas größte Lithium-Reserven. Wie kann das gehen - umweltverträglich und klimaschonend? Das Karlsruher Institut für Technologie entwickelt derzeit eine Pilotanlage, die bereits bestehende Geothermie-Anlagen nutzen will. Geothermie-Anlagen fördern heißes Wasser aus großen Tiefen, um Strom und Heizwärme zu erzeugen. Die Forschung zielt darauf, Lithium aus diesem Wasser zu extrahieren, bevor es wieder zurück in die Erde gepumpt wird.