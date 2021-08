Hanf liegt voll im Trend! Früher galt die Pflanze nur als Rauschmittel, aber das negative Image hat sie längst hinter sich gelassen. Denn Hanf ist vielseitig: Er wächst schnell, kommt mit unterschiedlichsten Klimabedingungen und Böden zurecht und lässt sich vielfältig verarbeiten. In Gebäuden wird er als ökologischer Dämmstoff eingesetzt, aus den Fasern lässt sich Kleidung herstellen und aus Hanf lassen sich Öl, Mehl, Protein und Samen gewinnen, die in vielen Lebensmitteln vom Speiseöl über Brot bis zum Protein-Shake verwendet werden können. Ist Hanf deshalb die Pflanze der Zukunft? Welche Vorzüge bietet der Anbau in Deutschland? Und haben Lebensmittel mit Hanf einen gesundheitlichen Vorteil?