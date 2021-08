Feinstaub-Quellen in den eigenen vier Wänden gibt es viele: Er kann beim Braten in der Küche entstehen, durch Kerzenqualm, Kaminöfen oder durch Ausscheidungen von Hausstaubmilben. Feinstaub gelangt aber auch von außen in die Wohnung. Wird er eingeatmet, kann das auf Dauer ernste Folgen für die Gesundheit haben. Lässt sich die Gefahr durch regelmäßiges Saugen eindämmen? Oder wird bei herkömmlichen Staubsaugern der Feinstaub einfach wieder hinten ausgestoßen? Das haben wir getestet.