Der Duft von frisch gebackenem Brot - wer liebt ihn nicht! Aber Brot ist nicht gleich Brot. In vielen Bäckereien werden Standardbrote aus Massenproduktion angeboten. Deshalb gibt es einen Trend zum Selberbacken, denn in Brot steckt vieles, was wir brauchen.

Wie entfaltet sich der volle Geschmack? Was gilt es beim Mehl zu beachten? Wie gelingt ein Sauerteigbrot - und ist das wirklich gesünder?

Moderation: Thomas Ranft

Sendung: hr-fernsehen, "alles wissen", 25.02.2021, 20:15 Uhr