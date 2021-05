Spätestens seit der Corona-Pandemie boomt das Fahrradfahren. Und wer eine klimafreundliche Verkehrswende will, kommt daran kaum vorbei. Berlin, München oder Frankfurt wollen fahrradfreundlich werden. Doch in den meisten Städten sind Konflikte noch immer an der Tagesordnung.

Autofahrende sind genervt von vermeintlichen oder tatsächlichen Fahrrad-Rowdys. Auf dem Fahrrad kann es dagegen schnell lebensgefährlich werden. Es fehlt an gegenseitigem Verständnis – und nicht zuletzt an sicheren Radwegen. Die Verkehrsforschung untersucht, wie eine bessere Zukunft auf zwei Rädern aussehen kann – und was sich dafür ändern muss.



Moderation: Thomas Ranft

Sendung: hr-fernsehen, "alles wissen", 10.06.2021, 20:15 Uhr