Dieses Mal geht es bei alles wissen um das Thema "Kleidung": Was macht die Kleidung mit der Selbstwahrnehmung? Verändert der Kleidungsstil die Bewertung der Kompetenzen? Was taugen Textsiegel? Wie nachhaltig ist Nachhaltigkeit in der Textil-Branche? Wie "sauber" ist die Kleidung im Bangladesch? Und drei Pullover im Nachhaltigkeits-Check.