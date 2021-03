Am Limit?! Jetzt reden WIR!

Annika ist mit den Nerven ziemlich am Ende. Und sie ist sauer. Um ihre Noten zu halten, sitzt sie jetzt noch länger am Schreibtisch als vor der Pandemie: "Mein Leben besteht nur noch aus Schule".

Trotz der Schufterei hat die 16-jährige Schülerin des Justus-Liebig-Gymnasiums in Darmstadt immer mehr Angst, den Anschluss zu verlieren. Vor allem in Mathe. "Ich kann nicht mehr", sagt sie. Wird Annika dem Druck standhalten und was nimmt sie aus dieser Krise mit für ihr Leben?

Weitere Informationen Am Limit?! Jetzt reden WIR! Homeschooling, Hybridunterricht, soziale Distanz, seit Monaten ändern sich immer wieder die Bedingungen und Regeln an den Schulen. Kaum einer blickt mehr durch. Fakt ist: Die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat sich während der Corona-Pandemie verschlechtert Eine aktuelle hr-Umfrage zeigt, wie andere Studien auch: die Belastungen für die Schüler durch die zweite Corona-Welle steigen. Abstand, Lerndruck, Einsamkeit und Zukunftsangst! In der Dokuserie erzählen Schüler und Schülerinnen selbst, wie es ihnen damit geht: nah, authentisch und emotional – im Selfie-Modus. Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "Am Limit?! Jetzt reden WIR!", 24.03.2021, 04:45 Uhr