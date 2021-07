24 baufällige Bungalows, ein ehemaliges Feriendorf und der Traum vom Leben in Gemeinschaft. Die ersten wohnen schon dort, andere fangen erst an zu bauen. Für wenig Geld kaufen sie einen alten Bungalow, um daraus ihr Traumhaus zu machen. Kann am Ende aus all diesen Individualisten eine Gemeinschaft werden? Ist eine Genossenschaft, die ein heruntergekommenes Feriendorf umkrempelt, in Zeiten steigender Mieten und Wohnungsknappheit ein Ausweg, der glücklich machen kann?