Seit gestern gibt einen Fahrplan zum Beenden des Lockdowns, in dem fünf Öffnungsschritte festgelegt sind, die an Region und Inzidenz gekoppelt sind. Den Osterurlaub haben viele schon abgehakt, doch wann sind Freizeitaktivitäten wieder Zuhause möglich? Wann darf man wieder in den Zoo, ins Theater oder in Restaurants? Diese und andere Fragen klärt das „ARD extra“, das von Markus Gürne moderiert wird. Als Gesprächspartner ist der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder angefragt. Eine große Bedeutung wird den Corona-Tests eingeräumt. Zwei Firmen aus Hessen produzieren diese bereits fleißig. Die eine will den Test zuhause an den Mann bringen, die andere liefert an Apotheken.