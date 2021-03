Wie geht es mit dem Impfen in Deutschland weiter? Fragen dazu werden in dieser Sendung beantwortet, in der auch der Impfgipfel von Bund und Ländern eingeordnet wird.

Weitere Informationen Aktuelle Informationen zur Lage in Hessen finden Sie im Ticker von hessenschau.de - Hintergründe und Aktuelles auch in der Mediathek .



Informationen zur bundesweiten Lage gibt es im Liveblog von tagesschau.de Ende der weiteren Informationen

Moderation: Susanne Stichler

Sendung: hr-fernsehen, "ARD extra", 19.03.2020, 20:15 Uhr