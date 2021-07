Notwehr, Mord oder doch ein schlechter Scherz? Das fragt sich die Polizei im hessischen Schlüchtern, als im Juni 2018 ein mysteriöser Brief eintrifft. Darin schreibt Tanja B, dass sie eine Woche zuvor ihren Lebensgefährten erstochen und dann mit einer Kettensäge zerteilt habe. Wohnungsschlüssel sind beigelegt. Kurz danach findet eine Polizistin in der Wohnung die zerteilte Leiche des Busfahrers Martin F. Die schockierten Ermittler*innen fragen sich: Was ist hier passiert? Die Suche nach der Täterin beginnt.